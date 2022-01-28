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В Киеве расстреляли еще одно авто. У водителя украли 10 млн гривен (видео)

Александр Марущак, Татьяна Очеретяная
28 января, 10:32
В Киеве полицейские ищут преступника, который открыл огонь по машине с водителем внутри – как накажут стрелка

В Киеве расстреляли авто / Фото: Коллаж: Сегодня

В Голосеевском районе Киева ночью 28 января расстреляли автомобиль на улице Паньковской. По словам водителя, который чудом остался жив, у него украли около 10 миллионов гривен.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

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"Да, такой факт был. Ведется расследование. По поводу украденных денег информация уточняется. Устанавливаем все детали нападения", – сообщили в полиции Киева.

По факту нападения открыто уголовное производство по статье 187, часть 4 – "Разбой". Злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Самые распространенные преступления – грабеж и кража

По статье "Кража" в разные годы было такое количество правонарушений:

  • 2013 год – 242 769;
  • 2014 – 226 833;
  • 2015 – 273 756;
  • 2016 – 312 172;
  • 2017 – 261 282;
  • 2018 – 238 492;
  • 2019 – 197 564;
  • 2020 – 138 562.

При этом количество уголовных дел по статье "Грабеж" с 2013 года снизилось почти в три раза:

  • тогда за год было 22 695 нарушений;
  • в 2020 году – 7 492.