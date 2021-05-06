В Киеве резко увеличился суточный прирост новых случаев коронавируса (карта)

Больше всего случаев заражения обнаружили на этот раз в Днепровском районе

Фото: pravda.com.ua

В Киеве за прошлые сутки 622 новых случая коронавируса. Это на 479 больше, чем сутками ранее, и на 989 человек меньше, чем ровно год назад.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего новых случаев заболевания ковидом в таких районах:

Днепровский – 147,

Святошинский – 100,

Дарницкий – 99.

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Заболели:

339 женщин в возрасте от 19 до 85 лет,

254 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет,

17 девочек от 3 месяцев до 15 лет и 12 мальчиков от 5 дней до 16 лет.

Всего подтвержденных случаев в столице 197 357. За сутки 23 летальных случая коронавирусной болезни, а всего – 4720.

За последние сутки 90 человек госпитализировали с коронавирусом, а 182 пациента положили в медучреждения с подозрением на COVID-19 и пневмонию. За сутки 704 человека преодолели коронавирус – всего 125 315.

Отметим, что год назад 6 мая 2020 года зафиксировали 1651 новый случай коронавируса за сутки – 28 летальных. Это на 989 человек меньше, чем сегодня.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус считает, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.