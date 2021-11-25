В Киеве хотят демонтировать Родину-мать: что будет на ее месте

В столице предложили избавиться от Родины-мать / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне предлагают демонтировать монументальную скульптуру Родина-мать. А вместо нее хотят видеть – Архистратига Михаила.

Об этом идет речь в петиции на сайте Киевсовета.

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С таким предложением выступил киевлянин Александр Артемов.

"Статуя Родина-мать на Печерских холмах столицы является самым высоким монументальным сооружением в Европе и является одним из самых известных туристических сооружений украинской столицы. Но первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества", – написал он.

Однако он также уверен, что демонтаж кажется нецелесообразным.

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"Во-первых, поскольку он прочно вписался в очертания нашего города, во-вторых – по экономическим соображениям", – добавляет Артемов.

Что предлагают киевляне

По его словам, поскольку женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую Архистратига Михаила – "патрона нашего города".

"С этой целью убрать грудь, заменить советский герб – гербом Киева и домонтировать крылья. Если найдутся дополнительные средства – сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра", – говорится в петиции.

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Отметим, что Архангел Михаил – главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых Архангелов в авраамических религиях. В православии его называют Архистратигом, что означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов".

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