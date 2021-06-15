В Киеве сбили насмерть велосипедиста на Окружной: на месте пробка (фото)

Велосипедиста якобы толкнул пьяный прохожий и он упал под машину

Патрульные работают на месте аварии. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

В Киеве 15 июня произошла смертельная авария на Окружной дороге. Велосипедист при падении ударился головой о бордюр и получил черепно-мозговую травму. В патрульной полиции Киева корреспонденту "Сегодня" факт ДТП подтвердили.

ЧП произошло на перекрестке Семьи Сосниных.

"Часть мозга выпала на асфальт. Смерть наступила мгновенно", – пишут в Сети.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняют детали ДТП. По словам очевидцев, велосипедиста якобы толкнул пьяный прохожий и он упал под автомобиль и ударился головой об бордюр. Так ли это, будут выяснять правоохранители.

Из-за ДТП большая пробка на Окружной дороге. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

По информации волонтеров, которые занимаются безопасностью на дорогах, мужчину толкнувшего велосипедиста, задержали. Однако в полиции пока этого не подтверждают.

Напомним, в Николаеве водитель за сутки совершил 18 ДТП, а потом убегал от полиции.

Кроме того, в Одессе автомобиль на скорости врезался столб. В результате иномарку разорвало напополам, два человека скончались.