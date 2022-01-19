В Киеве сбой в работе транспорта и пробки – что происходит на улицах города

В столице изменилось движение транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня
В среду, 19 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Несколько маршрутов отстают от графика по причине ДТП.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Что с транспортом?
- Задерживается движение троллейбусов №41 по ул. Святошинская 20 по причине ДТП.
- Задерживается движение трамваев №14, 18 по ул. Верхний Вал 10 по причине припаркованного авто в габарите проезда.
На адреса вызвана полиция.
Пробки
Образовались также пробки на проспекте Победы. Об этом свидетельствуют онлайн-карты Google maps.
Также стоит Столичное шоссе перед Выдубичами.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.
Ранее мы писали:
- "Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгороде.
- 12 января в Киеве за короткий период "заминировали" 4 станции метро. Также поступило сообщение о минировании аэропортов и торговых центров.