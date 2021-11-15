В Киеве сбой в работе общественного транспорта – причина и маршруты

Из-за утренних аварий в столице транспорт ходит с задержкой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задерживается движение автобусов №6, а также троллейбусов №14, 15. В городе несколько ДТП.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

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Где задержка

Задерживается движение автобусов №6, по ул. Карла Маркса (Троещина) в направлении Дарницкой площади.

Задерживается движение троллейбусов № 14, 15 по ул. Ш. Руставели в направлении Ботанического сада.

На место происшествия вызвана полиция.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области с 13 ноября усилили карантин. В частности, ввели новые правила для транспорта.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками смогут только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

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COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой будет подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть снят с рейса полицией.

Какие наказания предусмотрены?

Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, а за подделку – статья.

Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.

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За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.

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