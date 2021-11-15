В Киеве школьники могут вернуться на очное обучение: в КГГА назвали условие

Вскоре школьники могут вернуться за парты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве школьникам продлили дистанционное обучение еще на неделю. Как заявили в КГГА, ученики смогут вернуться за парты только после спада заболеваемости COVID-19 среди детей.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Подробности

Как рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, решение о введении дистанционного обучения в школах принято комиссией ТЭБ и ЧС. Оно базировалось на тех данных, которые ежедневно получали по заболеваемости учеников.

По его словам, этот показатель был на уровне около 100 заболеваний в день.

Дети часто болеют

Мондриевский добавил, что в отличие от предыдущих волн дети стали больше болеть в сложной форме. На сегодняшний день можно увидеть, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась, а это свидетельствует о том, что все было сделано правильно.

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Когда ученики вернутся за парты?

В КГГА в ближайшие дни будут наблюдать за динамикой. Если статистика улучшится, то ученики младшей школы сразу вернутся за парты.

Какая обстановка в школах Украины во время карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

Коронавирус в Украине

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано 2798 человек, умерли 442 человека, выздоровели 11 219. За все время пандемии в Украине:

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заболел 3 228 441 человек,

поправились 2 642 459 человек,

летальных случаев – 77 147,

проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

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