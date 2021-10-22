В Киеве школы отправили на каникулы на две недели – когда начнется отдых

Школы отправляют на карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве, который до конца недели перейдет в красную зону карантина, все школы уйдут на каникулы с завтрашнего дня, 23 октября. Всего отдых детей продлится две недели.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
Решение вступает в силу с завтрашнего дня. Его приняли из-за того, что в городе стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.
Что запрещено в красной зоне
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.