Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Другие новости

В Киеве школы отправили на каникулы на две недели – когда начнется отдых

Татьяна Очеретяная
22 октября, 09:54
Украинская столица готовится к переходу в красную зону карантина – детей отправляют на канинулы

Школы отправляют на карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, который до конца недели перейдет в красную зону карантина, все школы уйдут на каникулы с завтрашнего дня, 23 октября. Всего отдых детей продлится две недели.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Реклама

Решение вступает в силу с завтрашнего дня. Его приняли из-за того, что в городе стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.

Что запрещено в красной зоне

  • работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Читайте также:

Реклама