В Киеве школы отправили на каникулы на две недели – когда начнется отдых

Школы отправляют на карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, который до конца недели перейдет в красную зону карантина, все школы уйдут на каникулы с завтрашнего дня, 23 октября. Всего отдых детей продлится две недели.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

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Решение вступает в силу с завтрашнего дня. Его приняли из-за того, что в городе стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.

Что запрещено в красной зоне