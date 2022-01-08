В Киеве скоро начнется снегопад – части транспорта запретят въезд в город

В Киев временно запретят въезд грузовиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начиная с ночи на 9 января и в течение следующего дня будет снегопад. Чтобы в столице не начался коллапс на дорогах, утром в воскресенье крупногабаритному транспорту запретят въезд в город.

Об этом сообщили в КГГА.

Реклама

Какая погода ждет киевлян?

Укргидрометцентр предупреждает, что на улице завтра будет идти мокрый снег утром и днем. Также пишут о налипании мокрого снега. Всего выпадет 4-10 см снега, это первый, желтый уровень опасности.

Изменения для транспорта

Чтобы столица не утонула в пробках, а коммунальщики с техникой быстро убрали снег на дорогах, в городе ввели ограничения для транспорта. 9 января с 7:00 до 10:00 крупногабаритному транспорту запретят въезд в столицу.

Власти просят водителей по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и ездить на общественном транспорте, а также не парковать машины на обочинах дорог. Если авто будут мешать работе спецтехники, их могут эвакуировать.

Реклама

Как будут убирать город

Первым делом спецтехника обработает дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами. После этого коммунальщики будут поддерживать состояние дорог – убирать снег по мере появления покрова.

Всего "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и обработки дорог.

Какой будет погода в январе?

Замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал "Сегодня", что в январе будет выше температура, чем в предыдущие годы, однако погодных катаклизмов станет больше.

Реклама