В Киеве скоростной трамвай сошел с рельс (видео)

В Киеве 26 апреля скоростной трамвай сошел с рельс.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
ЧП произошло на улице Симиренко.
"Новенький скоростной трамвай сошел с рельс", – пишут в Сети.
По информации, на месте образовалась пробка из трамваев, курсирующих по маршруту №1.
С рельсов сошел новый трамвай "Электрон". Как рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс" причины устанавливают специалисты.
Движение трамваев по скоростному маршруту уже восстановлено. Новый трамвай ставили на рельсы при помощи двух подъемных кранов.
Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева грузовик перекрыл трамвайные пути.
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