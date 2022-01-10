В Киеве случился пожар в Гидропарке: есть пострадавшие (фото, видео)

Площадь возгорания составляет 15 квадратных метров / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 10 января, в Киеве случился пожар возле Венецианского моста в Гидропарке. На месте есть пострадавшие.

Видео появилось в telegram-канале Киев Оперативный.

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Детали

Как сообщили сайту "Сегодня" спасатели, загорелся навес летнего кафе.

"Площадь возгорания составляет 15 квадратных метров", – сообщили в ГСЧС Киева.

Пожар в Гидропарке. Фото: ГСЧС Киева

Пожарные сейчас тушат пламя. По предварительной информации, охранник заведения получил ожоги. С травмами рук и лица его доставили в больницу.

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"Пожары в Гидропарке участились. Складывается впечатление, что его просто постепенно выжигают", – добавили спасатели.

Пожар в Гидропарке. Фото: ГСЧС Киева

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 10 января, произошло 107 пожаров, семь человек умерли в огне. За 10 дней в стране произошло 1118 возгораний, 69 человек погибли, 42 пострадали.

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