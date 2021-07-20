Киев снова залило. Станцию метро "Позняки" спасают от потопа мешками с песком (видео)

В метрополитене рассказали, что мешки с песком есть на всех неглубоких станциях

Потоп в переходе на Позняках / коллаж "Сегодня"

В Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращается уже несколько часов, и традиционно затопило неколько подземных переходов. На грани затопления оказалась и столичная станция метро "Позняки".

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

На видео видно, что в одном из переходов на Позняках образовалась настоящая река.

Сотрудники подземки выставили вдоль прохода к станции со стороны ТЦ "Пирамида" мешки с песком, чтобы защитить ее от подтопления.

"У нас есть стандартная процедура мер безопасности для станций метро, которые находятся в потенциальной зоне подтопления, и где по разным причинам собирается много воды. Есть целый перечень таких станций, и поскольку, по прогнозам синоптиков, ливни могут быть большими и затяжными, то станции обеспечены мешками с песком, чтобы защитить их от подтопления. Эти мешки с песком там есть всегда", – рассказала сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

В метрополитене отмечают, что мешки с песком есть на всех неглубоких станциях, таких как "Позняки" или "Осокорки".

"Мешки есть на всех станциях мелкого заложения, которые расположены в низинах и могут пострадать от подтопления", – добавляют в подземке.

Остается надеяться, что баррикады из песка помогут, и метрополитен будет завтра работать без перебоев.

Напомним, 19 июля в столице после проливных дождей затопило станцию метро "Берестейская". В вестибюле стояла вода – сотрудники метрополитена пытались ее убрать, а всех пассажиров эвакуировали. Также в тот день затопило спуск в переход к станции метро "Академгородок".