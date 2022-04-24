В Киеве снова изменят комендантский час – КГГА

На период действия военного положения населению Киева запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых массивов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ночь Пасхи прошла спокойно. Город возвращается к установленному ранее комендантскому часу – с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, богослужения прошли в режиме онлайн-трансляций, а город продолжает жить в режиме военного положения.

"Жители получают все коммунальные услуги, работают общественный транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торговые заведения и другие. Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты. Призываю водителей пропускать "скорую" и машины с гуманитарной помощью", – написал Николай Поворозник .

Первый заместитель председателя КГГА напомнил, что на период действия военного положения населению запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых массивов, поскольку в окрестностях Киева и области продолжаются работы по разминированию.

Напомним, Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться.

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