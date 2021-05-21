В Киеве снова ремонтируют мост Кличко. Что с ним в этот раз (фото)

Ремонт моста Кличко в Киеве. / Фото: Дмитрий Гордийчук, Сегодня
В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов меняют поврежденное стекло.
О этом сообщает сайт "Сегодня".
В этот раз работники устанавливают стеклопакеты европейского производства с усиленной прочностью.
/ Фото: Киевавтодор
Также герметизируют поврежденный участок и делают защиту стыков со стеклопакетом. Работы планируют закончить в течение ближайших двух дней.
/ Фото: Киевавтодор
/ Фото: Киевавтодор
Напомним, буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. Тогда посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу . В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание.
После этого стекло трескалось еще несколько раз и его меняли на новое.
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