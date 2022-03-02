В Киеве снова слышны мощные взрывы

Россияне снова наносят удары / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Киеве снова слышны звуки взрывов. Как стало известно, больше всего их слышно сейчас в районе Софиевской Борщаговки.
Об этом пишет "Сегодня".
Также сообщают о взрывах в районе вокзала, Минского массива.
По данным Антона Геращенко, только что был взрыв в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южной.
Что делать, если попали под завал разрушенного дома
Прежде всего, знайте, что спасатели уже выехали к вам.
Далее следуйте следующим рекомендациям:
- Зовите на помощь;
- Сообщите тем, кто вас слышит, где вы находитесь и что с вами произошло;
- Спокойно ждите, пока разберут завал.
Что делать, если вас никто не слышит:
- Попытайтесь высвободить руки и ноги;
- Следовательно, посмотрите, какими предметами вас завалило;
- Если они не слишком тяжелые, осторожно начните разбирать завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится;
- Если не видите, чем вас завалило, или упавшие на вас предметы очень тяжелые, продолжайте звать на помощь, не останавливайтесь;
- Если никто не слышит, начните более усиленно разбирать завал;
- Уволившись, осмотрите себя. Если необходимо, окажите первую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность.
Если вы не можете выбраться из дома:
- Старайтесь сообщить о себе: воспользуйтесь телефоном мобильной связи, стучите по трубам и батареям отопления, громко зовите на помощь;
- Ожидая помощи, старайтесь избежать переохлаждения: при возможности постелите что-нибудь на пол, лягте на бок, подложив под себя руку, колени подтяните к груди.
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