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В Киеве снова слышны мощные взрывы

Юлия Гаврилюк
2 марта, 20:52
В частности взрывы раздаются в районе Софиевской Борщаговки, поэтому лучше находиться в укрытии

Россияне снова наносят удары / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Киеве снова слышны звуки взрывов. Как стало известно, больше всего их слышно сейчас в районе Софиевской Борщаговки.

Об этом пишет "Сегодня".

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Также сообщают о взрывах в районе вокзала, Минского массива.

По данным Антона Геращенко, только что был взрыв в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южной.

Что делать, если попали под завал разрушенного дома

Прежде всего, знайте, что спасатели уже выехали к вам.

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Далее следуйте следующим рекомендациям:

  • Зовите на помощь;
  • Сообщите тем, кто вас слышит, где вы находитесь и что с вами произошло;
  • Спокойно ждите, пока разберут завал.

Что делать, если вас никто не слышит:

  • Попытайтесь высвободить руки и ноги;
  • Следовательно, посмотрите, какими предметами вас завалило;
  • Если они не слишком тяжелые, осторожно начните разбирать завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится;
  • Если не видите, чем вас завалило, или упавшие на вас предметы очень тяжелые, продолжайте звать на помощь, не останавливайтесь;
  • Если никто не слышит, начните более усиленно разбирать завал;
  • Уволившись, осмотрите себя. Если необходимо, окажите первую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность.

Если вы не можете выбраться из дома:

  • Старайтесь сообщить о себе: воспользуйтесь телефоном мобильной связи, стучите по трубам и батареям отопления, громко зовите на помощь;
  • Ожидая помощи, старайтесь избежать переохлаждения: при возможности постелите что-нибудь на пол, лягте на бок, подложив под себя руку, колени подтяните к груди.

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