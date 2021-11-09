В Киеве сокращают режим работы трамваев: на каких маршрутах

Общественный транспорт поменял график работы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 10 ноября будет сокращен режим работы трамваев маршрута №14. Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Кирилловской.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.



"С 01:10 до 05:25 движение трамваев по улице Кирилловской (заезд в депо) будет закрыто", – говорится в сообщении.



Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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от Контрактовой площади: 22:30, 22:45;

от проспекта Отрадный: 23:46, 23:54.

В ведомстве отмечают, что в 05:25 движение трамваев будет возобновлено по собственному маршруту.

Рейды в транспорте Киева

С 1 ноября полицейские проводят выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте Киева ковид-документов. Ведь с 1 ноября столица находится в красной зоне карантина.

На нарушителей без COVID-документов составляют админпротоколы о нарушении карантина.

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Какие наказания предусмотрены?

Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, а за подделку – статья.

Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.

За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.

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Оштрафовать могут и водителя маршрутки, если он, например, наберет по привычке полный салон пассажиров.

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