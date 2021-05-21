В Киеве сотрудница СИЗО помогала брачному аферисту обманывать женщин

В течение 2019 года мужчина обманул еще пятерых женщин – все это время он находился в СИЗО и имел доступ к Интернету

Сотрудница СИЗО за регулярные взятки помогала брачному аферисту

В Киеве подозревают во взяточничестве сотрудницу СИЗО, которая улучшала условия содержания и помогала брачному аферисту, который присвоил 1,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Младший инспектор второй категории отдела режима и охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" согласилась за денежное вознаграждение обеспечивать одному из заключенных и его сокамерникам более комфортные условия содержания в СИЗО, а также передавать запрещенные предметы, а именно спиртные напитки, мобильные телефоны, зарядные устройства к ним, SIM-карты и т. д.", – говорится в сообщении.

За такие услуги арестант в течение 2019 выплачивал сотруднице СИЗО от 6 до 15 тыс. гривен ежемесячно. У нее нашли 160 тыс. гривен, которые она получила от брачного афериста.

А мошенник, находясь под стражей в СИЗО и имея нелегальный доступ ко мобильной связи, продолжил знакомиться с женщинами через Интернет.

Реклама

"В течение 2019 мошеннику удалось обмануть из СИЗО еще пятерых пострадавших и завладеть их средствами и имуществом на сумму 1 млн 300 тыс. грн", – сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Правоохранители сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в значительном размере).

Ранее мы писали, что брачный аферист выманил у 20 женщин более 150 тыс. долларов.