В Киеве сожгли автомобиль известного блогера (фото)

Кошевая заявила, что в последнее время у нее не было никаких конфликтов / Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью 29 июля в Киеве сожгли автомобиль Range Rover известного блогера и предпринимателя Юлии Кошевой.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел возле ЖК "Заречный" на проспекте Мыколы Бажана. На место сразу же вызвали спасателей ГСЧС, которые оперативно погасили пожар.

Фото: dtp.kiev.ua

По словам пострадавшей, в последнее время у нее не было никаких конфликтов и не было никаких предпосылок.

Фото: dtp.kiev.ua

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Фото: dtp.kiev.ua

Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения. Они выясняют все обстоятельства ЧП и ищут поджигателя.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, ранее полиция сообщила о подозренииподжигателю автомобиля известного журналиста.Злоумышленник подошел ночью к машине с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег иномарку.

Кроме того, в Одессе во дворе многоэтажки подожгли три автомобиля. На одной из сгоревших иномарок ездил бывший прокурор Одесской области Максим Вихорь.