В Киеве спасли кота, который сорвался с крыши лифта и оказался заперт в подвале (фото)

В Киеве на улице Курчатова котенок залез в шахту лифта и начал кататься на крыше лифтовой кабины. На уровне примерно шестого этажа он сорвался с крыши, провалился в щель между решетчатой стеной шахты и кабиной, и рухнул вниз, на дно.

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Когда спасатели приехали на место, то кот уже исчез из шахты и оказался в подвале. Так как ключей от подвала не оказалось, спасателям пришлось срезать замок и искать кота в подвале.

"В процессе работ по вскрытию двери из-за угла вышел и подошел к спасательной машине белый кот, точно такой же, как пострадавший. Часть свидетелей решила, что он чудом уцелел, и просили прекратить работу, но нашлись люди, которые уверяли, что в подвале живет несколько одинаковых белых котов, и настояли на продолжении поисков, т.к. этот кот совершенно не выглядел только что упавшим с крыши", – рассказывают в сообщении спасатели животных.

Раненого кота все-таки обнаружили.

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"Он сидел на трубе, изо рта и носа у него текла кровь", – добавляют в сообщении.

На момент госпитализации обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма. Кота стабилизируют. Состояние тяжелое. Пострадавшему коту дали кличку Лифтер.

Ранее мы писали, что в Киеве копы спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги.

Напомним, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу.