В Киеве среди белого дня "гангстер" угрожал людям пистолетом (видео)

В столице задержали хулигана с оружием / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Нижнеключевая (Соломенский район) мужчина угрожал пистолетом охране жилого комплекса. Кроме того, под "раздачу" попала еще и девушка, которая проходила мимо.

В полиции сайту "Сегодня" рассказали, что между мужчиной и охраной жилищного комплекса возник конфликт. Что стало причиной, пока неизвестно.

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"Мужчина достал предварительно стартовый пистолет и сделал несколько выстрелов. Его задержали. Никто из людей не пострадал. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители будут выяснять обстоятельства и причины конфликта", – рассказали нам в полиции Соломенского района.

В Запорожье мужчина угрожал пистолетом работникам катка

В Запорожье мужчина угрожал работникам местного катка пистолетом из-за просроченного абонемента. Те вызвали полицию.

Местный 36-летний житель не согласился с тем, что его абонемент закончился раньше, чем он рассчитывал. Доплатить или покидать каток мужчина не собирался.

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