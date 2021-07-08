В Киеве ссора на кассе супермаркета закончилась резней (фото)

Между посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт и один из них достал раскладной нож

На месте происшествия / коллаж "Сегодня"

В Киеве из-за конфликта на кассе супермаркета один из посетителей ударил другого раскладным ножом в живот, пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел в магазине на проспекте Маршала Рокоссовского, сообщение о нем поступило в четверг, 8 июля, на линию 102.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт. Во время ссоры один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот.

Свидетели инцидента вызвали скорую помощь и пострадавшего безотлагательно госпитализировали.

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Полиции удалось сразу задержать подозреваемого – им оказался 23-летний житель Киева, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей

Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в частном секторе Одессы мужчина придрался к незнакомцу из-за его внешнего вида, после чего набросился с ножом.

Мы также писали, что в Харькове во время конфликта в кафе "Молодость" один из посетителей ударил другого ножом – мужчины поссорились из-за принадлежности Крыма.