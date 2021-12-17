В Киеве трамвай не разминулся с автозаком: движение остановлено

В Киеве остановили движение трамваев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве напротив КП "Житний рынок" водитель трамвая не разминулся с водителем полицейского автомобиля.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Движение трамваев временно остановлено.

"Это случай произошел сегодня в Киеве. Трамвай не мог проехать, поскольку конвойный автомобиль был припаркован очень близко к трамвайным рельсам", – пояснили нам в патрульной полиции Киева.

Почему конвой остановился так близко и заблокировал движение трамваев на Подоле, неизвестно.

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В "Киевпастрансе" добавляют, что водитель трамвая сумел объехать автозак.

"Он сложил зеркало трамвая и проехал автомобиль правоохранителей. Значительной задержки в движении трамваев не было. Почему автомобиль правоохранителей так остановился – мы не знаем", – пояснили нам в коммунальном предприятии.

Под Киевом на ходу загорелась маршрутка

Автобус следовал из Ирпеня в Киев.

"Возле села Романков водитель заметил возгорание. В маршрутке в этот момент находились 25 пассажиров и водитель. Как только произошло возгорание, люди самостоятельно покинули транспортное средство. На место вызвали спасателей. В результате пожара никто из людей не пострадал", – рассказали нам в ГСЧС Киевской области.

Пожарные ликвидировали пламя, но маршрутка выгорела полностью.

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