В Киеве трамваи изменят график работы – список маршрутов

Столичные трамваи будут ездить по-другому. Фото: коллаж "Сегодня"
В ночь на пятницу, 17 декабря, в Киеве изменят маршруты несколько трамваев. Это связано с проведением ремонтных работ трамвайных путей.
Об этом сообщили в "Киевпастрансе".
Как будут ездить столичные трамваи?
В ночь на 17 декабря будет изменен маршрут трамваев №29К.
С 23:00 до 05:00 движение трамваев по ул. Ташкентская будет закрыто.
Движение трамваев маршрута №29К будет временно организовано:
- "Дарницкое ТРЕД – ст. м. "Позняки".
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
- от Дарницкого ТРЕД: 21:57, 22:14;
- от ст. м. "Бориспольская": 22:35, 22:50.
В 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственному маршруту.
Кроме того, будет сокращен режим работы трамваев маршрута №14. Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Глубочицкой.
С 01:00 до 05:00 движение трамваев по улице Глубочицкой будет закрыто.
Последние отправления трамваев №14 по собственному маршруту:
- от Контрактовой площади: 22:45, 23:00;
- от проспекта Отрадный: 23:54, 00:01.
В 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.
Почему происходят сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много заторов и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице предостаточно мест, где сейчас продолжается ремонт дорог. Также они проводятся на основных магистралях города.
"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что из-за этого происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.
В столице много ДТП
Также причиной сбоев в работе транспорта становятся аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.
Причиной сбоя в работе трамваев становятся неправильно припаркованные автомобили
Так, водители оставляют свои автомобили рядом с трамвайными рельсами, и транспорт не может проехать. Водителям трамваев приходится дожидаться автовладельцев и вызывать на место патрульную полицию.
Как работает транспорт в карантин
В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже, чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.
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