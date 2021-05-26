В Киеве трамвай сошел с рельс: движение парализовано (фото, видео)

В столице трамвай сошел с рельс. Фото: Диана Дрозд
В Киеве 26 мая рядом с кинотеатром "Киевская Русь" трамвай слетел с рельсов и перекрыл движение. Несколько маршрутов не могут осуществлять работу.
Об этом сообщает Киевпастранс в Telegram.
Так, движение трамваев 14, 15, 18 полностью парализовано.
"Задерживается движение трамваев №14, 15, 18 по ул. Коперника в направлении ст. м. "Контрактовая пл." по техническим причинам. На место направлены ответственные службы предприятия", – пишут в Киевпастранс.
Фото: Диана Дрозд
Отметим, что на место выехали техники КП для подъема трамвая на рельсы.
Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева грузовик перекрыл трамвайные пути.
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