В Киеве у посольства РФ горячо: зажгли фаеры (видео)

В Киеве под посольством РФ прошла акция в поддержку украинских узников Кремля. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве 29 сентября несколько десятков активистов организовали акцию под посольством Российской Федерации. Ее целью стала поддержка всех украинцев-узников Кремля.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Дмитрий Горидийчук с места событий.

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Для привлечения внимания участники зажгли фаеры.

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Под российское представительство пришло несколько десятков человек. В руках они держали государственные и крымскотатарские флаги, плакаты с надписью: "Свободу политическим узникам!".

Активисты подчеркнули, что пришли с целью напомнить, что в застенках российских тюрем находится как минимум 118 политзаключенных украинцев и они нуждаются в свободе.

"Мы выбрали эту дату, потому что она символическая. Наших людей на оккупированных территориях пытают, сажают, репрессируют. Вчера в Крыму провели обыски у мамы украинского добровольца Олега Кравцова. Наримана Джелялова держат в заключении по сфабрикованным обвинениям. Украинская политзаключенного Олега Приходько дочь не может найти уже несколько месяцев", – отметил один из организаторов.

Держат в одной из наихудших камер

Ранее мы сообщали, что арестованный замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов находится в самых худших условиях из всех фигурантов "дела о диверсии на газопроводе".

Она ссылается на слова своего подзащитного Азиза Ахтемова, который также проходит по данному делу.

"Нариман Джелял находится в спецблоке и в его камере очень сыро. Из разговоров сокамерников он понял, что камера, где содержат Джеляла, считается одной из наихудших в СИЗО", – говорится в сообщении.

Обвинения Джелялова

Ранее мы сообщали, что в ФСБ утверждают, что задержанный 4 сентября Нариман Джелялов связан с подрывом участка газопровода в Крыму. Ему отводится роль посредника, братьев Асана и Азиза Ахтемовых называют непосредственными исполнителями диверсии.

Двое суток ничего не было известно о местонахождении заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова

"По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса" в июне с.г. исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США. Взрывное устройство конспиративным путём в июле с.г. было доставлено в Крым",- информирует ФСБ.

Украинский след

В ФСБ рассказывают, что организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, у которого якобы есть кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

"Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России",- говорится в заявление российских следователей.