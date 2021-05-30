В Киеве у станции метро люди встретили косулю (видео)

В Киеве заметили косулю, фото: "Х.Киев"

В воскресенье, 30 мая, в Киеве у станции метро "Бориспольская" люди встретили косулю.

Видео с гулящим по городу необычным домашним любимцем опубликовал "Х. Киев".

Животное спокойно расхаживало, но с интересом смотрело на людей.

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Видео: "Х.Киев"

К слову, это не впервые, когда возле "Бориспольской" замечают косулю.

Ранее в Боярке выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП. Также ранее огромный лось стал причиной ДТП под Киевом, в котором пострадали три человека. Тогда пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии, животное погибло. Авария произошла на трассе Чернобыль – Славутич.