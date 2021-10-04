В Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо (фото)

На месте образовалась пробка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 4 октября пассажирам трамваев №14 и 15 пришлось пересаживаться на другие виды транспорта или идти пешком. Свидетели ЧП сообщили, что колесо отпало у одного из трамваев маршрута №14.

Об этом сообщает Kyiv Media.

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Произошло это непосредственно во время движения, в час пик.

Колесо оторвалось у трамвая на ходу / Фото: Kiev Media

В результате инцидента транспорт пришлось остановить, а на месте поломки образовалась пробка из трамваев.

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В Киевпастрансе отметили, что кроме движения трамваев 14 задерживали еще и №15. Движутся оба маршрута от улицы Василенко на Подол.

На месте происшествия работали специалисты, которым удалось починить трамвай.

"Трамвайные" ЧП

Это не первый инцидент с трамваями. Сегодня в районе столичного рынка "Юность" мужчина лег спать прямо на трамвайных рельсах. Из-за этого пришлось временно остановить движение трамваев. Возле релаксирующего любителя сиесты собрались прохожие, некоторые даже подумали, что тут начался митинг.

Ранее мы писали, что произошло ЧП с водителем трамвая №28. Из-за жуткой жары водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения по маршруту. В кабине водителя стояла высокая температура в +47 градусов. Водителю помогла прийти в себя коллега из встречного трамвая – с помощью таблеток и воды.

А в Одессе пассажиры пятого трамвая на руках перенесли полицейскую машину, которая стояла слишком близко к рельсам. Водитель припарковал машину слишком близко к рельсам, а сам вместе с напарниками куда-то ушел, даже не выключив сирену. Когда трамвай подъехал к этому месту, водитель сообщила пассажирам, что ехать дальше не сможет из-за препятствия на дороге. Люди решили не ждать, когда полицейские вернутся, и убрали машину сами.

Ранее мы писали:

Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая.

В Киеве водитель трамвая потерял сознание во время движения: что случилось.