В Киеве женщина родила мальчика прямо в переходе возле станции метро (обновлено)

В Киеве 12 мая в переходе на станции метро "Лесная" у женщины начались роды. Как сообщает корреспондент "Сегодня", роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.

Так, роды начались прямо в подземном переходе, который ведет к станции метрополитена "Лесная".

По предварительной информации, женщина родила еще до приезда "скорой помощи". Медиков ждали восемь минут.

На свет появился мальчик. А его мама жительница Броваров. Ее сразу же отвезли в броварскую больницу.

Реклама

Советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон отметила, что в 2014 году пассажирка родила девочку на станции "Театральная". Тогда роды приняли работники метро и полицейские.

Ранее мы писали, какв Киеве у 37-летней женщины врач принимал роды по телефону.

Также мы писали о том, как женщина родила ребенка на борту самолета и получила подарок.