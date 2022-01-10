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В Киеве ученики вернулись за парты после каникул: какие правила ввели в школах

Татьяна Очеретяная
10 января, 11:19
В школах столицы началась учеба после зимних каникул – какие правила нужно знать ученикам и родителям, список

В школах возобновляется очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 10 января школьники вернулись на учебу после зимних каникул. Однако детям придется придерживаться правил желтой зоны карантина.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киева.

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Всего отдых детей длился две недели, теперь ученики возвращаются в школы.

Какие правила действуют в школах?

Обучение будет проходить в очной форме, но с соблюдением правил карантина:

  • Работать будут только вакцинированные от коронавируса педагоги.
  • В помещениях учебных заведений будет санитарный режим. На переменах ученики должны носить маски.
  • В школы и садики не будут пускать родителей и других людей, которые не имеют отношения к учебному процессу.
  • Детям в желтой зоне запрещено посещать школы, если более 50% учеников и работников на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентами.

Правила желтой зоны

Масочный режим в столице обязательный, также нужно придерживаться дистанции в 1,5 м. Какие еще правила есть:

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  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
  • заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,
  • дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате.
  • ограничения по времени работы заведений отсутствуют.