В Киеве умер единственный сын режиссера Параджанова

В Киеве умер сын режиссера Параджанова / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице в среду, 29 сентября, на 63-м году жизни умер единственный сын режиссера Сергея Параджанова – Сурен. Причины смерти пока не уточняются.

Об этом сообщает пресс-служба Музея Сергея Параджанова в Facebook.

Реклама

"Сегодня ушел из жизни сын Сергея Параджанова.... Сурен Параджанов умер на 63-м году жизни в Киеве", – говорится в публикации.

Сергей и Сурен Параджановы. Фото: пресс-служба Музея Параджанова

Сурен проживал с матерью Светланой Щербатюк в Киеве.

Жизнь Параджановых

В 1955 году режиссер Сергей Параджанов, известный экранизацией "Тени забытых предков", женился на дочери советского дипломата Светлане Щербатюк, а в ноябре 1958-го родился мальчик Сурен.

В 1961 году супруги расстались, но поддерживали теплые отношения, а Светлана сохранила двойную фамилию – Щербатюк-Параджанова.

Сурен Параджанов проживал в Киеве с матерью. Чуть более года назад женщина умерла, дожив до 82 лет.