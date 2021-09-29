В Киеве умер единственный сын режиссера Параджанова

В Киеве умер сын режиссера Параджанова / Фото: Коллаж: Сегодня
В столице в среду, 29 сентября, на 63-м году жизни умер единственный сын режиссера Сергея Параджанова – Сурен. Причины смерти пока не уточняются.
Об этом сообщает пресс-служба Музея Сергея Параджанова в Facebook.
"Сегодня ушел из жизни сын Сергея Параджанова.... Сурен Параджанов умер на 63-м году жизни в Киеве", – говорится в публикации.
Сурен проживал с матерью Светланой Щербатюк в Киеве.
Жизнь Параджановых
- В 1955 году режиссер Сергей Параджанов, известный экранизацией "Тени забытых предков", женился на дочери советского дипломата Светлане Щербатюк, а в ноябре 1958-го родился мальчик Сурен.
- В 1961 году супруги расстались, но поддерживали теплые отношения, а Светлана сохранила двойную фамилию – Щербатюк-Параджанова.
- Сурен Параджанов проживал в Киеве с матерью. Чуть более года назад женщина умерла, дожив до 82 лет.