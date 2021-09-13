В Киеве усиленно готовятся к локдану? В школах собирают списки на транспорт

Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ходят слухи о возможном локдауне. Как стало известно сайту "Сегодня", в понедельник, 13 сентября в некоторых столичных школах уже сформировали списки педагогов для выдачи спецпропусков.

"Как нам объяснило руководство, спецпропуска будут необходимы для проезда в общественном транспорте. Хоть точной даты локдауна никто не назвал, но к нему, похоже, усиленно готовятся", – рассказала нам учитель одной из школ.

По данным педагога, уже несколько классов в их школе ушли на дистанционное обучение.

Вакцинация в школах

Уже через неделю в столичных учебных заведениях количество вакцинированных работников школ достигнет 80%.

"Наша первоочередная задача – максимально вакцинировать работников школ, чтобы не останавливать образовательный процесс. На сегодня уже 4 из 10 районов города пересекли отметку в 80 процентов вакцинированных работников школ, еще 4 – почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и выйдут на необходимый показатель на следующей неделе. Именно работники образования с ответственностью отнеслись к вакцинации и показали пример ответственного отношения к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом", – подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников – 0,004%. Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет.

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