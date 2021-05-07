В Киеве усилили контроль за использованием вацины от COVID-19

Прививки киевлянам будут делать строго по плану вакцинации – возрастной группе 65+ и тем, кто в зоне риска

В Киеве усиливают контроль за использованием вакцины от коронавируса. Прививки будут делать только целевым группам, которые определены дорожной картой МОЗ Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Департамент обратился к главам РГА с просьбой отметить и со своей стороны директорам определенных медучреждений о необходимости соблюдения требований Приказа Министерства здравоохранения о дорожной карте по этапности вакцинации целевых групп во время прививочной кампании от COVID-19", – отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Она разослала главам райгосадминистраций письма и напомнила, что на данном этапе проводится вакцинация возрастной группы 65 лет и старше, и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации. Делать прививки тем, чья очередь еще не пришла, по словам Гинзбург, недопустимо.

"Возможны единичные случаи нарушений. Но по сравнению с официальными статистическим данным Минздрава в других регионах эти случаи именно единичны. Однако контроль со стороны Департамента – строгий", – отметила директор Департамента здравоохранения.

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В то же время, все публичные лица, которые ранее были привиты согласно приказу Минздрава в рамках кампании по популяризации вакцинации обязательно получат вторую дозу вакцины.

Ранее мы сообщали, что в Украине за минувшие сутки, 6 мая, вакцинировали против коронавируса 37 967 человек. Это в 11 раз больше, чем два дня ранее – тогда за сутки прививки сделали всего 3425 украинцам.