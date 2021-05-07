В Киеве увеличились количество больных COVID-19: где больше всего новых случаев

Количество заболевших ковидом за время эпидемии в Киеве – практически 200 тысяч. Какая ситуация в столице сейчас

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Киеве за прошлые сутки, 6 мая, зафиксировали 611 новых случаев коронавируса. В то же время вылечились 1303 человека.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным главы города, всего за время эпидемии вирус подхватили 197 968 жителей Киева.

За вчерашние сутки умерли 30 пациентов, всего – 4750. В больницы госпитализировали 124 человека с коронавирусом, еще 145 – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Где было больше всего новых случаев болезни:

Дарницкий район – 112;

Деснянский район – 71;

Днепровский район – 69.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 6 мая, выявили 8404 новых больных COVID-19.

Кроме того, ранее мы писали, какие регионы ввели ограничения и что там запрещено.