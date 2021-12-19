В Киеве в аварии разбилось 4 авто – образовалась большая пробка

В Киеве произошла авария / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими на Гостомельском шоссе. В аварии разбиты 4 машины.

Об этом сообщил Telegram-канал "ДТП Киев".

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Обломки разлетелись по всей дороге. Образовалась большая пробка в обе стороны (на Киев и Бучу).

Патрульные уже прибыли на место происшествия.

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Число пострадавших пока уточняется.

В Киеве водитель Toyota разбил 10 авто и скрылся

В Подольском районе Киева по улице Вышгородской, 45 водитель Toyota разбил десяток автомобилей, припаркованных вдоль тротуара.

ДТП произошло недалеко от жилого комплекса "Парковый". Как пишут в соцсетях, нарушитель ехал на транзитных номерах. После совершения аварии авто виновника вспыхнуло, а сам водитель Toyota скрылся. Мужчина задел 10 автомобилей.

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На месте происшествия находились медики, полиция и спасатели.

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