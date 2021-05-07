В Киеве в ТЦ Silver Breeze загорелся паркинг: подробности (обновлено)

В Киеве 7 мая в ТЦ Silver Breeze на Березняках загорелся подземный паркинг. Всех в срочном порядке эвакуировали на улицу.

Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, эвакуацию действительно провели из-за пожара на паркинге ТЦ.

"Пожарные провели разведку в задымленном помещении. На паркинге загорелся автомобиль. Идет ликвидация возгорания", – сообщили в ГСЧС Киева.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

По информации спасателей, в подземном паркинге на -1 этаже горел автомобиль Lexus. Чтобы предупредить распространение огня на другие автомобили, автомобиль пришлось откатить и только после этого приступить к тушению пожара.

К ликвидации пожара было привлечено 26 человек личного состава и 7 единиц техники.

"Жертв и пострадавших в результате пожара нет", – пишут в ГСЧС.

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, вечером в воскресенье в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом в частном секторе, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент было много постояльцев.

Также ранее в Одессе горела высотка, есть жертва.

Смотрите видео пожара в Виннице:

Видео: ГСЧС