В Киеве вечером отменят рейсы городской электрички – список

Некоторые электрички не выйдут на маршруты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 30 декабря отменяют курсирование некоторых вечерних рейсов городской электрички. Изменения будут внесены по техническим причинам.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Список изменений

Вечером ожидается отмена курсирования следующих рейсов городской электрички:

№7416,

№7423,

№7424,

№7431.

"Извиняем за временные неудобства", – отметили в "Киевпасстрансе".

Изменения в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт Киева изменит графики работы. На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. Фуникулер будет работать круглосуточно.

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31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

"Золотые ворота",

"Контрактовая площадь",

"Почтовая площадь",

"Крещатик",

"Площадь Независимости".

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