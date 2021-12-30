В Киеве вечером отменят рейсы городской электрички – список

Некоторые электрички не выйдут на маршруты. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 30 декабря отменяют курсирование некоторых вечерних рейсов городской электрички. Изменения будут внесены по техническим причинам.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе.
Список изменений
Вечером ожидается отмена курсирования следующих рейсов городской электрички:
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
"Извиняем за временные неудобства", – отметили в "Киевпасстрансе".
Изменения в новогоднюю ночь
В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт Киева изменит графики работы. На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. Фуникулер будет работать круглосуточно.
31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:
- "Золотые ворота",
- "Контрактовая площадь",
- "Почтовая площадь",
- "Крещатик",
- "Площадь Независимости".
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