В Киеве включили сирены из-за воздушной угрозы

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В Киеве зафиксирована воздушная угроза. Городу угрожает нападение.

Видео, на которых слышно звук сирены, публикуют в Сети.

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Воздушная угроза

В случае включения сирен власти города просят всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

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Заявление Путина

Путин заявил, что принял решение провести военную операциюна территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

"Наша цель — денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.

Президент страны-агрессорки призвал всех военнослужащих ВСУ сложить оружие и "уходить домой".

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