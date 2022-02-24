В Киеве включили сирены из-за воздушной угрозы

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В Киеве зафиксирована воздушная угроза. Городу угрожает нападение.
Видео, на которых слышно звук сирены, публикуют в Сети.
Воздушная угроза
В случае включения сирен власти города просят всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.
Заявление Путина
Путин заявил, что принял решение провести военную операциюна территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".
"Наша цель — денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.
Президент страны-агрессорки призвал всех военнослужащих ВСУ сложить оружие и "уходить домой".