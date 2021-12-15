В Киеве внесли изменения в движение общественного транспорта – список новых маршрутов

Утром произошел сбой в работе общественного транспорта. / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром 15 декабря в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. В связи с этим местами движение задерживается или изменены маршруты курсирования.
Об этом предупреждают в Киевпастрансе.
Где изменено движение
Троллейбусы № 5, 7, 26, 92н
Утром по техническим причинам задерживалось движение троллейбусов № 5, 7, 26, 92н по проспекту Победы вблизи станции метро "Нивки". На место была направлена ответственная служба предприятия.
- Движение возобновлено в 7:07, однако троллейбусы курсируют с отклонением от графика.
Автобусы № 64
Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.
- Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка".
Троллейбусы № 8, 9, 17, 19, 19д
Задерживается движение троллейбусов № 8, 9, 17, 19, 19д на Воздухофлотском проспекте, 23, в направлении улицы Ольжича по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Троллейбусы № 31, 37, 37а
Задерживается движение троллейбусов № 31,37,37а на ул. Лесковская, 2/71, в направлении ул. Милославской по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Трамваи № 14, 18
Задерживается движение трамваев №14, 18, по ул. Глубочицкая – ул. Студенская по причине ДТП. На место вызвана полиция.
В Киеве обновят общественный транспорт
Городские власти планируют взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особо большой вместимости, а именно:
- 65 троллейбусов длиной более 11,9 метра,
- 72 троллейбусов длиной более 18,5 метра.
Ожидается, что это будет напольный транспорт, приспособленный для всех пассажиров, включая людей с инвалидностью.
Также хотят приобрести 50 новых вагонов метрополитена с асинхронным тяговым приводом стоимостью до 50 млн евро для Святошинско-Броварской линии подземки.
Раньше мы писали:
- В Киеве на улице Антоновича от дома № 30 до дома № 40 временно ограничат движение транспорта до 17 января 2022 года.
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