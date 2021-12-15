В Киеве внесли изменения в движение общественного транспорта – список новых маршрутов

Утром произошел сбой в работе общественного транспорта. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 15 декабря в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. В связи с этим местами движение задерживается или изменены маршруты курсирования.

Об этом предупреждают в Киевпастрансе.

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Где изменено движение

Троллейбусы № 5, 7, 26, 92н



Утром по техническим причинам задерживалось движение троллейбусов № 5, 7, 26, 92н по проспекту Победы вблизи станции метро "Нивки". На место была направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 7:07, однако троллейбусы курсируют с отклонением от графика.

Автобусы № 64

Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.

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Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка".

Троллейбусы № 8, 9, 17, 19, 19д

Задерживается движение троллейбусов № 8, 9, 17, 19, 19д на Воздухофлотском проспекте, 23, в направлении улицы Ольжича по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Троллейбусы № 31, 37, 37а

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Задерживается движение троллейбусов № 31,37,37а на ул. Лесковская, 2/71, в направлении ул. Милославской по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Трамваи № 14, 18

Задерживается движение трамваев №14, 18, по ул. Глубочицкая – ул. Студенская по причине ДТП. На место вызвана полиция.

В Киеве обновят общественный транспорт

Городские власти планируют взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особо большой вместимости, а именно:

65 троллейбусов длиной более 11,9 метра,

72 троллейбусов длиной более 18,5 метра.

Ожидается, что это будет напольный транспорт, приспособленный для всех пассажиров, включая людей с инвалидностью.

Также хотят приобрести 50 новых вагонов метрополитена с асинхронным тяговым приводом стоимостью до 50 млн евро для Святошинско-Броварской линии подземки.

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