В Киеве внесли изменения в работу общественного транспорта – список новых маршрутов

Движение транспорта организовано по другим маршрутам. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра 11 января произошел сбой в работе общественного транспорта. Автобусы пустили по новому маршруту, а рейсы некоторых электричек отменили.

Об этом предупредили в Киевпасстрансе.

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Автобусы №46

Изменено движение автобусов №46 по ул. Микитенко по причине проведения ярмарки.

Движение автобусов организовано по ул. Вильде.

Электрички

11 января 2022 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

11.01.22(утро) №7307,7308,7315,7316

11.01.22(вечер) №7416,7423,7424,7431 по техническим причинам.

Изменения маршрутов троллейбусов

Троллейбусы № 92Н

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Изменения произойдут в ночь на 11 января из-за ремонта контактной сети сеть троллейбуса по проспекту Правды – улице И. Выговского.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

"Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – к улице И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до улицы Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

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Троллейбусы № 93Н



Изменения произойдут в ночь на 11 января из-за ремонта контактной сети по улице Чернобыльской – улице Ирпенской.



С 00:30 до 05:30 будет изменено движение троллейбусов. Движение будет организовано по маршруту:

Станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Льва Толстого – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы (до проспект Академика Палладина).

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