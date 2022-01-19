В Киеве водитель на большой скорости снес припаркованные авто (видео)

Водитель иномарки остался жив / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на улице Цветаевой, 3 произошло странное ДТП. Водитель на автомобиле Skoda разогнался и въехал в припаркованные машины на обочине дороги.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"Какой-то псевдо-гонщик на Skoda решил исполнить свой самый лучший в жизни трюк. Не получилось. Или получилось, кто его знает что в той пустой голове было", – пишут в Сети.
В ролике, снятом на регистратор видно, что водитель остался жив. В авто находилось несколько пассажиров. Все они вышли из машины сразу после столкновения.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.