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В Киеве водитель устроил дрифт и снес светофор (видео)

Ольга Кравченко
22 января, 19:31
Сегодня в столице достаточно скользкие дороги – водителям и пешеходам нужно быть внимательнее

В Киеве 22 января произошло ДТП на Березняках. Автомобиль не справился с управлением на скользкой дороге.

Об этом сообщает ХК в Telegram.

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ЧП произошло на улице Березняковской, 16.

"Водитель Hyundai Sonata так дрифтовал, что снёс светофор", – пишут в Сети.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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