В Киеве водители объезжали пробку, двигаясь вслед за скорой (видео)

Шоферам хотелось побыстрее объехать пробку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 27 января на дороге водители решили "увязаться" за машиной скорой помощи в пробке. Авто медиков с трудом проехало по полосе для общественного транспорта.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

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"Вот манеры… Скорая не может проехать по полосе для общественного транспорта. Как-то исподтишка пробивается, а за ней сразу целое стадо прет…А можно еще какой-нибудь Фантом придумать для такого", – написали в Сети.

Пристраивание за специальными машинами

Водители чаще всего уступают дорогу автомобилям со спецсигналами. Но после проезда таких авто появляется большой соблазн "пристроиться" за таким автомобилем и "выиграть" у пробки несколько сотен метров. Формально в такой езде нарушений нет – правила не запрещают "пристраиваться" за автомобилями со спецсигналами.

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Но если при этом будет нарушен скоростной режим, правила движения по полосам или создана аварийная ситуация, то вас ждет наказание. Часто это вопрос уважения к другим участникам дорожного движения.

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