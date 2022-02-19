В Киеве восстановили известную уличную скульптуру "Балерина" (фото)

Скульптуру удалось восстановить / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве известная уличная скульптура "Балерина", которая была разрушена вандалами, вернулась на свое место. Она находится по адресу ул. Стретенская 8/2.

Об этом сообщает Великий Київ в Telegram.

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Год назад вандалы буквально разбили "Балерину", а восстановить ее поручили мастерской "Gurin Brothers".

Что было ранее

В Киеве жители улицы Сретенской обнаружили на тротуаре разбитую скульптуру балерины. Муж и жена передали остатки скульптуры в мастерскую автора.

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"Мы очень благодарны "соседям балерины" за неравнодушное отношение к скульптуре", – говорилось в сообщении.

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