В Киеве возле "Арсенальной" появятся два новых паркинга (фото)

В столице существует огромная проблема с парковкой автомобилей / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле метро "Арсенальная" создают два паркинга. Один из них в старом цехе "Арсенала" на улице Московской, а второй у стадиона "Арсенал", въезд с улицы Грушевского.

Об этом сообщил общественный активист Юрий Хорунжий, опубликовав фото со строительства в Facebook.

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Скоро будет больше паркомест в районе "Арсенальной". Фото: Юрий Хорунжий / Фото: Facebook

Когда завершат строительство и какова будет стоимость парковки – неизвестно.

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Один из паркингов будет в старом цехе "Арсенала". Фото: Юрий Хорунжий / Фото: Facebook

В столице три платные зоны парковки

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час.;

II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час.;

III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

Ранее мы писали, что в центре Киева ввели новые тарифы на парковку.

Также недавно кошмар устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, но и еще на крышу поставив голову коровы.