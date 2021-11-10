В Киеве возле Моста влюбленных перевернулось авто BWM: водитель забрал номера и убежал (фото)

Водителя транспортного средства пока не установили/Коллаж: Сегодня

В центре Киева автомобиль марки BMW слетел с Парковой дороги и перевернулся. Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Реклама

Детали аварии

"С Парковой дороги, возле Моста влюбленных, слетела машина BMW. Водитель скрылся, забрав с собой номерные знаки. Зачем — неизвестно, ведь по VIN-коду узнать владельца совсем не проблема", — говорится в сообщении.

Информации о том, кто водитель и нашли ли его — нет.

Автомобиль перевернулся сразу после того, как слетел с дороги/Фото: Telegram/Киев оперативный

Водитель скрылся в неизвестном направлении/Фото: Telegram /Киев Оперативный

Реклама

Почему автомобиль слетел с дороги — неизвестно/Фото: Telegram/Киев Оперативный

Смертельное ДТП под Львовом

В селе Рясное-Русское Львовского района 14-летний мотоциклист сбил насмерть пенсионера. Мужчине было 63 года.

Авария случилась в 22:00. 14-летний местный житель ехал с пассажиром на мотоцикле Х-Road 200. Подросток наехал на велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель мотоцикла и его пассажир, 17-летний львовянин, получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Читайте также