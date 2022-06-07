В Киеве возобновили работу еще несколько маршрутов – какие именно

В Киеве на дорогу выедут новые маршруты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве возобновил работу автобусный маршрут № 10. Он курсирует от станции метро "Лесная" до поселка Рыбное. Кроме того, завтра, 8 июня, возобновляет работу маршрут №19 от станции метро "Васильковская" до улицы Изюмской.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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В общем в городе курсируют:

144 автобуса на 64-х маршрутах

88 трамваев на 18-ти маршрутах

108 троллейбусов на 29-ти маршрутах

Также 631 автобус частных перевозчиков работает на 93-х маршрутах.

Через мостовые переходы курсируют 18 автобусных маршрутов, на которых работает 134 единицы, и 3 троллейбусных маршрута, на которых работает 15 единиц.

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Весь перечень актуальных маршрутов можно посмотреть по ссылке.

В Киевсовете заговорили о подорожании стоимости проезда в транспорте

На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития подняли вопрос повышения тарифов на проезд в городском транспорте. Пока он только поставлен на обсуждение.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Алла Шлапак, депутат Киевсовета, член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

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"Все больше жителей г. Киева вернулись в свои дома и пользуются общественным транспортом. Ежедневно в приемную поступают звонки с просьбой возобновить движение тех или иных маршрутных автобусов, которые приостановлены. Это все, без сомнения, важно. Но есть недостаточно приятная сторона, которая касается стоимости проезда. На сегодняшний день существующая стоимость экономически необоснованна. Коммунальные предприятия работают сейчас в убыток. Поэтому необходимо принять решение: или поднять стоимость проезда, или рассмотреть возможность предоставления дотаций", – говорится в сообщении Аллы Шлапак.

В КГГА возможного подорожания пока не комментируют. Перед 16 мая, когда возвращали плату за проезд, в КГГА заверяли, что вопрос подорожания стоимости проезда не обсуждался. Хотя и признавали, что транспортникам Киева живется туго в условиях войны.

Столичный транспорт