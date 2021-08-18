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В Киеве возвели сцену ко Дню Независимости на месте захоронения (фото)

Ольга Кравченко
18 августа, 14:53
Данная братская могила, около Мариинского дворца, находится в реестре недвижимых памятников

Сцена на месте могилы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на братской могиле установили сцену для концерта ко Дню Независимости Украины. Это возмутило пользователей в Сети.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Владимир Прокопов, опубликовав фото в Facebook.

По его словам, проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов.

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"Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. Обратите внимание на фото – сцена стоит просто таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?", – написал он.

Сцена у Мариинского дворца. Фото: Владимир Прокопов/Facebook

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Что готовят ко Дню Независимости

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в Украину впервые доставят оригинал Конституции Пилипа Орлика.

22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

  • участников боевых действий на Донбассе;
  • ветеранов;
  • добровольцев;
  • медиков;
  • волонтеров.

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