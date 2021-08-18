В Киеве возвели сцену ко Дню Независимости на месте захоронения (фото)

Сцена на месте могилы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на братской могиле установили сцену для концерта ко Дню Независимости Украины. Это возмутило пользователей в Сети.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Владимир Прокопов, опубликовав фото в Facebook.
По его словам, проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов.
"Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. Обратите внимание на фото – сцена стоит просто таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?", – написал он.
Что готовят ко Дню Независимости
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в Украину впервые доставят оригинал Конституции Пилипа Орлика.
22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:
- участников боевых действий на Донбассе;
- ветеранов;
- добровольцев;
- медиков;
- волонтеров.
Ранее мы писали, что:
- в Кривом Роге вандалы осквернили братскую могилу
- полиция задержала злоумышленников, которые в Киеве надругались над могилой выдающегося украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского.