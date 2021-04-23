В Киеве впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника. Сегодня, 23 апреля, после успешной операции пациента выписали из Киевского центра ТКМ.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Пациентом стал 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донором для Александра согласился стать его 20-летний брат.

"Забор клеток состоялся 16 марта 2021 года в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ". 17 марта после 13-летнего перерыва состоялась операция по трансплантации костного мозга взрослому пациенту от донора. 23 апреля, на 36 день после операции, Александра Цимбалюка выписали из Киевского центра ТКМ", – говорится в сообщении.

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Отметим, Киевский центр ТКМ – единственное место в стране, где выполняли такие операции. С 2003 года их сделали шесть. Последняя – в 2008-м году. Далее из-за отсутствия специфического оборудования вынуждены были прекратить. С тех пор все взрослые украинцы с раком крови и апластической анемией, которые даже имели донора среди родственников, вынуждены были ехать за границу.

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