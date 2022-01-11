В Киеве вспыхнул крупный пожар на Виноградаре (фото, видео)

В Киеве произошел пожар на ул. Светлицкого, 35. Как сообщили в ГУ ГСЧС "Сегодня", здесь загорелся металлический ангар размером 15 на 20 метров.

"Ангар пристроен к двухэтажному зданию, в котором расположен кондитерский цех. Существует угроза распространения огня на кондитерский цех. Пожару присвоен повышенный ранг опасности", – сообщили в ГСЧС Киева.

Ликвидация возгорания продолжается.

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Пожар продолжают тушить / Фото: ГСЧС

На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 36 пожарных.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – добавили в службе.

Спасателям было трудно доехать до места пожара из-за пробок / Фото: ГСЧС

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Пожары в Украине

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 10 января, произошло 107 пожаров, семь человек умерли в огне. За 10 дней в стране произошло 1118 возгораний, 69 человек погибли, 42 пострадали.

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