В Киеве вспыхнул пожар в хостеле – погиб мужчина, ещё один выпрыгнул из окна (фото)

Пожар вспыхнул в одной из комнат / Фото: Коллаж: Сегодня

В Святошинском районе Киева, 26 сентября, вспыхнул пожар в хостеле на улице Симиренко, 36. В результате пожара погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве в Facebook.

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Еще одному постояльцу хостела, чтобы спастись из огня, пришлось выпрыгнуть из окна. Мужчина получил травмы после падения – у него сломана ключица. Пострадавшего доставили в больницу для обследования.

Также, к тому времени, как на место ЧП прибыли спасатели, еще один мужчина смог выбраться из горящей комнаты и спустился по лестнице на улицу.

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Под хостел переоборудовали административное здание / Фото: ГСЧС

В пожаре погиб мужчина 1987 года рождения. Его тело обнаружили во время устранения возгорания на третьем этаже.

Отметим, что общая площадь пожара в хостеле составила 40 квадратных метров. Известно, что под хостел переоборудовали административное здание.

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за сутки, 15 августа, произошло 398 пожаров, два человека умерли в огне. А с начала года произошло 56 038 возгораний, 1086 человек погибли, 950 пострадали.

Больше всего возгораний – 18782 – было в жилых секторах.

Недавно мы также писали, что в Броварах (Киевская область) произошел масштабный пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина, 11. Огонь охватил всю крышу дома.

А во дворе пятиэтажного жилого дома на улице Олеся Гончара, 14/26 в Шевченковском районе столицы, загорелся автомобиль.